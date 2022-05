Frosinone, contrasto alla violenza di genere: siglato un protocollo in Prefettura

Le istituzioni del territorio unite in un’azione di rete per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere. Un protocollo d’intesa che impegna Procura, Prefettura, Provincia, Asl e Ordine degli avvocati di Frosinone ad attivare un coordinamento interistituzionale, «finalizzato al sostegno e alla tutela delle donne per il contrasto alla violenza di genere, attraverso azioni informative e di sensibilizzazione, alla formazione degli operatori e all’emersione del fenomeno attraverso l’assistenza e il sostegno alle vittime di violenza, senza trascurare gli aspetti dell’analisi e del monitoraggio» si legge in una nota della Provincia di Frosinone.

È questo l’obiettivo del documento, firmato nella sala conferenze della Prefettura di Frosinone, dallo stesso prefetto, Ernesto Liguori, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Antonio Guerriero, dal presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, dalla direttrice generale della Asl, Pierpaola D’Alessandro, e dall’avvocato Fabrizio Zoli, tesoriere dell’Ordine degli avvocati di Frosinone. Presenti anche il questore di Frosinone, Domenico Condello, insieme al comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Alfonso Pannone, e al tenente colonnello Gaetano Maragliulo della Guardia di Finanza.