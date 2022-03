Donne in Ciociaria tra successi professionali, impegni e lotta per la parità di genere

Sei donne in prima linea nella scena pubblica della Ciociaria. Interessi, fatiche, successi professionali, ma anche la piaga degli stereotipi sulla diversità di genere. Di tutto questo e di molto altro si è parlato nel salone dell'Amministrazione provinciale nell'ambito di un incontro, dedicato al ruolo del gentil sesso nella società, organizzato dall'associazione “Volume” ideata dal presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo.

Per l'occasione a raccontare la loro esperienza nel mondo del lavoro sono state sei donne che hanno tagliato traguardi importanti, ciascuna nel proprio settore: Mariarita Grieco, vicedirettrice del Tg2; Sara Battisti, consigliera regionale; Pierpaola D’Alessandro, direttrice generale dell'Asl di Frosinone; Tarquinia Mastroianni, comandante dei vigili del fuoco di Frosinone, Loredana Rea, direttrice dell’Accademia di belle arti di Frosinone; Rita Mancini, ricercatrice e docente universitaria. Dall'informazione alla politica, dalla sanità alla divisa fino all'arte e al pianeta accademico. Storie di donne, dunque, fatte anche di sacrifici e difficoltà, oltre che di soddisfazioni, ma anche percorsi umani. Cammini all'insegna della determinazione e della forza di volontà per arrivare a ricoprire incarichi prestigiosi che, fino ad alcuni anni fa, erano ricoperti quasi del tutto dagli uomini. Su tutto questo le protagoniste della giornata hanno lasciato la loro testimonianza.

Nel corso del convegno si è parlato anche di uguaglianza dei diritti e delle battaglie, alcune vinte e altre in corso, per le pari opportunità nonché della violenza contro l'universo femminile.

“Volume donna, protagoniste del territorio” è stato il titolo dell'appuntamento che ha richiamato nel salone della Provincia un numeroso pubblico, allietato anche dalla musica, grazie alla partecipazione della violinista Simona Reale, e dall'arte, con opere della pittrice Paola Fontana.

A fare gli onori di casa, questa volta in qualità di moderatore, è stato Antonio Pompeo, che ha sottolineato il successo dell'iniziativa. “Ringrazio le nostre ospiti per il loro prezioso contributo e il messaggio che hanno lanciato tramite questa giornata. Per abbattere le disuguaglianze tra uomini e donne e favorire la piena parità di genere c'è ancora molto da fare - ha spiegato Pompeo - ma siamo sulla strada giusta”.