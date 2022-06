Mercoledì 22 Giugno 2022, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 10:25

Torna ad alzare la testa la pandemia di Covid 19 in provincia di Frosinone. I casi sono raddoppiati rispetto al giorno precedente e triplicati rispetto alle ultime settimane quando sembravano finalmente stabili e in fase di discesa. Nulla da fare, il Covid 19 con le sue varianti resta un pericolo costante e le misure da adottare sono sempre le stesse: distanziamento sociale e mascherina nei luoghi chiusi con più persone, lavaggio delle mani.

L’impennata riguarda anche il resto del Lazio ma in casi del genere non vale certo l’antico adagio per il quale il mal comune è mezzo gaudio. Sono stati 556 i nuovi positivi registrati in Ciociaria. È il dato che emerge dal bollettino diramato nel primo pomeriggio di ieri dall’Asl di Frosinone. I tamponi eseguiti sono stati 2.097, quindi il tasso di positività in questo caso è del 26,5%. I negativizzati, sempre nella giornata di ieri, sono stati 261. Dato che certifica la controtendenza rispetto alle ultime tre settimane, quando, in maniera quasi costante, il numero dei guariti è sempre stato il doppio dei nuovi positivi. Resta invariato il numero dei ricoverati: sono 25 e per fortuna non ci sono stati decessi.

I centri della provincia dove c’è stato il più alto numero di nuovi casi sono Frosinone 70, Cassino e Alatri 47.

LA PREOCCUPAZIONE

«Nel lazio su un totale di 41.858 tamponi, si registrano 7.549 nuovi casi positivi (+4.915), sono 3 i decessi (-3), 527 i ricoverati (+26), 48 le terapie intensive (+4) e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%» si legge in una nota di Salute Lazio. Se consideriamo il rapporto tra positivi e tamponi, in Ciociaria è quasi dieci volte maggiore rispetto alla media regionale. Inoltre i casi sono «in deciso aumento - si legge sempre sulla pagina di Salute Lazio - è necessaria la quarta dose per over 80». I vaccini finora nel Lazio hanno superato quota 13 milioni e 550 mila complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta.

I DATI

Sui 1657 nuovi casi registrati nelle province del Lazio (esclusa Roma) un terzo sono a Frosinone, mentre Il 42% si registra a Latina con ben 700 positivi nella giornata di ieri. Va leggermente meglio a Rieti e Viterbo, ma i numeri che escono nel bollettino quotidiano della Asl - e in quello riepilogativo della Regione Lazio - confermano che il Covid ha ripreso a correre e che serve la massima attenzione.