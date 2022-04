In Ciociaria il Covid resiste, altri tre morti e oltre 700 contagi

Il Covid non si piega in Ciociaria e continua a uccidere. Altri tre decessi sono stati registrati nelle ultime ore, con il triste e drammatico elenco che ormai da tempo, da quando è iniziata la pandemia, ha già superato quota 800. Questa volta non ce l'hanno fatta un uomo di 71 anni di Villa Latina, una donna di 75 anni di Ceprano e un'altra di 91 residente a Castro dei Volsci, tutti, in base a quanto riportato, con pregresse patologie.

Sul fronte dei contagi, cala sotto il 20 per cento il tasso di positività: stando all'ultimo bollettino diramato dall'Asl, i nuovi positivi sono stati 751 su 4.285 tamponi effettuati. Record di giornata per Cassino con 72 casi; seguono Alatri con 60, Ferentino (58), Sora (45), Frosinone (37) e Ceccano (31). I negativizzati sono stati 930, mentre i ricoverati in ospedale sono 60.