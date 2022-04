Il Covid resiste, tre morti e altri 858 casi in ottanta centri della Ciociaria

In Ciociaria il Covid resiste e continua a mietere vittime. Una delle speranze per una frenata del virus è riposta, come sempre, nella bella stagione, nelle temperature estive. Nel frattempo, però, in questa prima parte di primavera, bisogna ancora fare i conti con il Sars-Cov-2, che continua a circolare e, soprattutto, a viaggiare con una media quasi costante. Ne è la riprova il bilancio dell’ultimo bollettino dell’Asl di Frosinone, che contiene numeri che non si discostano più di tanto da quelli emersi già a inizio marzo.

In provincia di Frosinone, infatti, su 4.209 tamponi analizzati, sono stati accertati altri 858 contagi sparsi in circa ottanta dei novantuno comuni del territorio. Sabato erano stati 1.013. Il virus, in sostanza, è ovunque. A più di due anni dall’inizio della pandemia, inoltre, purtroppo si contano altri morti, ancora anziani.



Questa volta non ce l’hanno fatta in tre: si tratta di due uomini di 81 anni, uno di Frosinone e l’altro di San Vittore del Lazio, e di una donna di 91 anni di Arce, tutti, stando a quanto riportato, con patologie pregresse. A fornire ancora di più la dimensione di questo maledetto virus, è il dato sui negativizzati di giornata: ben 1.093, quasi un piccolo paese. Domenica scorsa erano stati altri 941. Resta stabile, invece, il totale del ricoverati: sono 62. Così come si mantiene stabile il tasso di positività, che oscilla sempre intorno al 20 per cento. Una lieve decrescita dell’incidenza era stata rilevata dopo i test effettuati sabato. Nell’ultimo report sulle infezioni, in cima alla graduatoria quotidiana c’è Cassino con 67 casi. Subito dietro si piazzano Frosinone (65), Ferentino (60) e Alatri (55). Seguono poi altri centri, come Anagni con 47 nuovi contagi, Veroli (32), Sora (31), Ceccano (25), Boville Ernica (21), Fiuggi e Pontecorvo entrambi con 20. A questi si aggiungono altri centri in cui le nuove diagnosi di Sars-Cov-2 variano dalle 18 di Aquino, Piedimonte e Piglio a una riscontrata in diciassette piccoli comuni.