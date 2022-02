Lunedì 7 Febbraio 2022, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 11:05

Tre decessi per Covid ma aumentano i guariti. Nell’ultimo bollettino reso noto dalla Asl di Frosinone e relativo ai tamponi effettuati nella giornata di sabato, viene fuori una fotografia in chiaroscuro sulla diffusione del Covid in Ciociaria. Su 5160 tamponi effettuati, i nuovi positivi al virus sono 713 con un’incidenza che sfiora ancora il 14%. Di gran lunga superiore ai nuovi positivi il numero dei negativizzati che ammontano a 1085, un dato confortante sulla decrescita della curva in provincia di Frosinone. I ricoverati in totale sono 79, in leggera flessione rispetto agli ultimi dati.

Purtroppo si sono registrati 3 decessi: un uomo di 93 anni residente a Casalvieri, una donna di 85 anni residente a Ceccano e un uomo di 96 residente a Fiuggi, tutti con pregresse patologie. Il record dei nuovi casi nel bollettino Asl di ieri spetta al capoluogo con 64 nuovi casi; è seguito da Sora con 59, da Cassino con 51 e da Alatri con 49.

Ecco come sono distribuiti gli altri casi: ad Anagni risultano 43 casi, Ceccano 42, Veroli 34, Ceprano 31, Monte San Giovanni Campano 22, Ferentino e Pontecorvo 18, Fiuggi 14, Piedimonte San Germano 13, Isola Liri e Roccasecca 12, Castelliri e Paliano 11, Pofi10, Cervaro 9, Boville Ernica e Villa Santa Lucia 8, Aquino, Atina, Casalvieri, Castro dei Volsci, Morolo, San Giorgio a Liri 7, Castrocielo, Pignataro Interamna e Torrice 6, Arnara, Santopadre e Supino 5. Altri Comuni con nuovi casi: 4 Arce Colfelice Filettino Fontana Liri Patrica Sant’Elia Fiumerapido, Vallecorsa, Vallecorsa, Vico nel Lazio; 3 Vallerotonda, Arpino, Ausonia, Broccostella, Colle San Magno, Collepardo, Esperia, Fumone, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Trevi nel Lazio, Villa Latina, Villa Santo Stefano.

SCUOLE

L’azienda sanitaria ricorda le modalità di applicazione delle nuove misure di contenimento al Covid 19 in ambito scolastico decise dal Governo. La prima: nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da oggi possono riprendere la didattica in presenza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che siano vaccinati o guariti dal Covid19 da meno di 120 giorni. La seconda: gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza da oggi senza necessità di ulteriori test. E infine: per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado che non abbiano concluso il ciclo vaccinale previsto o non siano guariti dal Covid19 da meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni.

An. Ma.