Frosinone, continua l'avanzata del Covid. Nuova esplosione di contagi: più di mille e tre morti. Blitz del virus nei piccoli centri

Nuovo record di contagi da Covid-19 in Ciociaria. L'ultimo ciclo di tamponi ha fatto registrare ben 1.127 positivi in un solo giorno. Purtroppo si contano altri tre decessi: una donna di 89 anni residente a Veroli e due uomini, un 85enne e un 73enne, entrambi residenti a Pontecorvo. Tutti avevano pregresse patologie. Sono stati 404 i negativizzati.

Nel bollettino di giornata maglia nera di nuovi casi a Frosinone con 128. Segue poi una sfilza di centri, in totale sono quasi ottanta su 91 quelli coinvolti (in pratica tutta la provincia), le cui infezioni da Sars-Cov-2 toccano le due cifre: Ferentino 78, Sora 68, Alatri 57, Anagni 56, Veroli 53, Cassino 44, Ceprano 40, Ceccano 38, Paliano 34, Monte San Giovanni 32, Isola del Liri 30.

Nell'elenco spiccano anche i dati dei comuni più piccoli, come quelli che riguardano Ripi, in cui sono stati rilevati 24 nuovi contagi, Supino con 21, Esperia e Piglio con 20 ciascuno e San Donato Val di Comino con 18. I test eseguiti sono stati 6.998. I ricoverati sono 78, uno in meno di ieri