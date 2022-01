Martedì 4 Gennaio 2022, 07:40

Posti letto al limite e terapie intensive piene: la pandemia preme sulla rete ospedaliera. In Ciociaria i ricoverati sono 79, di cui 73 nella degenza ordinaria Covid presso l’ospedale Spaziani di Frosinone e sei (due in meno del totale della disponibilità), nella terapia intensiva della stessa struttura. I posti letto disponibili in area medica sono 76, ma l’Asl è pronta ad attivarne altri nel caso dovesse essercene la necessità. «La situazione è sotto controllo, non c’è emergenza posti letto», è stato precisato tuttavia dall’Asl.

LA CURVA

I nuovi positivi di ieri sono 227, su 2976 tamponi molecolari. Un dato che si disallinea alla scia di contagi che ha caratterizzato l’ultima settimana. L’indice di positività che nella giornata di domenica ha sfiorato il 19 per cento, ieri si è attestato al 7,6 per cento. Ma si continua a morire di Coronavirus. Ieri si sono contate altre due vittime: si tratta di una donna di 72 anni residente ad Anagni e un uomo di 64 anni residente a Frosinone entrambi con pregresse patologie. Salgono così a cinque i morti dall’inizio del nuovo anno.

Questa la mappa territoriale: Sora 25 casi; Frosinone 18; Ceccano 14; Arpino 11; Ceprano, Paliano e Veroli 10; Isola del Liri 9; Castelliri 8; Boville Ernica 7; Anagni, Pontecorvo e Torrice 6; Alatri, Amaseno, Monte San Giovanni Campano, Morolo e Supino 5; Atina, Castro dei Volsci, Esperia e Vallecorsa 4; Campoli Appennino, Casalvieri, Cassino, Ferentino e Pofi 3; Alvito, Fiuggi, Fontana Liri, Roccasecca, Serrone e Vicalvi 2. Un caso in altri 15 centri ciociari. I negativizzati sono stati 189.



SCUOLE

In questi ultimi giorni di vacanze gli occhi sono puntati sul ritorno in classe. La maggior parte dei sindaci non ha adottato alcun provvedimento. L’unica ordinanza è stata annunciata dai sindaci di Aquino e Castrocielo (Mazzaroppi e Fantaccione) per il posticipo della riapertura da venerdì 7 a lunedì 10 gennaio. «L’ordinanza - ha spiegato il sindaco di Aquino - ha lo scopo di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico con conseguente grave rischio per la salute pubblica». A Paliano, invece, il sindaco Alfieri ha attivato dopo i numerosi positivi il Centro operativo comunale.

Nessuna ordinanza che attiene la scuola dalla Regione Lazio, tant’è che i link circolati ieri sui social sono stati bollati, dalla stessa Regione, come una fake. «Si tratta di una notizia falsa e la Regione attiverà fin da subito tutte le azioni legali per individuarne gli autori», è stato spiegato dalla Regione.

La vaccinazione è l’unica arma. A dirlo, in queste ore, sono molte autorevoli fonti, ma c’è chi ha deciso di dare l’esempio. È il caso di un centenario che, ieri mattina, si è presentato al centro vaccinazioni della Casa della Salute di Pontecorvo per la dose booster.

A Pignataro, invece, a causa dei contagi, è stato chiuso l’ufficio postale. La direzione ha attivato le procedure di sanificazione e la conseguente riapertura.

Vi. Ca.