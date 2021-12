Giovedì 23 Dicembre 2021, 08:55

Il Covid continua a mietere vittime: ieri ne sono state contate altre due. Si tratta di un uomo di 89 anni residente ad Alatri e una donna di 90 anni residente a Paliano entrambi con pregresse patologie. Salgono, così, a nove i decessi dall’inizio di dicembre. Stabili i ricoveri a 59 posti letto occupati. Sul fronte dei contagi nelle ultime ventiquattr’ore ne sono stati contati 223 su un totale di 2.325 tamponi molecolari eseguiti nella giornata di martedì. Il rapporto tra i tamponi e i nuovi positivi è stato del 9,5 per cento, mentre martedì era stato dell’8 per cento.



LA MAPPA DEI CASI

Questa la mappa dei casi, distribuiti per comune. Frosinone 24; Cassino 22; Alatri 19; Ferentino 16; Ceccano 11; Pontecorvo 9; Anagni e Isola del Liri 8; Monte San Giovanni Campano e Sora 7; Paliano e Serrone 6; Arpino 5; Acuto, Atina, Boville Ernica, Ceprano, Esperia, Piglio, San Giorgio a Liri, Sant’Andrea del Garigliano e Veroli 4; Arce, Fiuggi, Morolo, Torre Cajetani e Torrice 3; Cervaro, Piedimonte San Germano, Roccasecca, San Giovanni Incarico e Vallemaio 2. Un caso in altri 18 comuni.

Nella regione Lazio, invece, su un totale di 60.704 tamponi, sono stati registrati 2.497 nuovi casi positivi (+212), 8 decessi, 908 ricoverati, 123 terapie intensive e 958 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1 per cento.

«Il valore rt a 0.99 scende sotto 1, incidenza aumenta a 260 per 100 mila abitanti. Oggi su otto decessi sette erano non vaccinati. Superate le 20 mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Superati 1,6 milioni di dosi booster per un totale di 10 mln e 600 mila di somministrazioni nel Lazio. Fino a ieri sono state effettuate quasi 60 mila vaccinazioni, il 23 per cento in più del target commissariale: le vaccinazioni proseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso Natale e Santo Stefano», ha fatto sapere l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Dunque piano vaccinale ad oltranza, anche i più piccoli.

HUB COLORATO

L’Asl di Frosinone ha colorato l’Hub Stellantis di Cassino, dove in questi giorni si stanno somministrando i vaccini pediatrici. «Abbiamo deciso di abbellire gli spazi con i disegni dei bambini per rendere l’atmosfera allegra e giocosa. Avanti così, perché il vaccino non è solo un atto di responsabilità e fiducia, ma può e deve essere anche un momento rilassato e da vivere con naturalezza per questi bambini coraggiosi», è stato spiegato dall’Asl.

DIALISI

La dialisi al passo con i tempi al reparto di Nefrologia di Cassino diretto dal dottor Roberto Simonelli. Qui si offre un servizio avanzato seguendo le più innovative tecniche di dialisi e potenziando l’offerta. Da due anni presso il reparto del Santa Scolastica è possibile eseguire le terapie emodialitiche anche in orario serale per venire incontro alle esigenze delle persone.

Sempre a Cassino, l’altro servizio attivato è quello della dialisi peritoneale direttamente a domicilio.

Vi. Ca.