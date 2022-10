Martedì 11 Ottobre 2022, 09:28



Armi, droga, scommesse, ma anche locali pubblici che non rispettano le regole per la vendita di alcolici e sull'igiene. Controlli straordinari a 360 gradi quelli messi atto nei giorni scorsi dalla Questura di Frosinone. I risultati delle attività sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa dal questore Domenico Condello affiancato dai dirigenti dei reparti impiegati: Flavio Genovesi della Squadra Mobile, Carlo Bianchi della polizia amministrativa e Chiara Perna dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

BLITZ IN CORSO FRANCIA

I controlli hanno interessato le zone più calde della città, dallo Scalo al Casermone. Negli alloggi popolari di Corso Francia, gli agenti della Squadra Mobile, grazie al fiuto di Fester, cane specializzato nella ricerca di armi ed esplosivi, all'interno di un'abitazione hanno trovato una pistola semiautomatica, calibro 9x21, con inserito il caricatore carico di 10 cartucce, altre 36 cartucce calibro 357 magnum, il tutto nascosto in un armadio. Il proprietario dell'appartamento, un 35enne incensurato, è stato arrestato per detenzione abusiva di arma da sparo e munizioni e ricettazione: la pistola era stata rubata nel mese di luglio dello scorso anno. Ora sono in corso gli accertamenti tecnici per verificare se l'arma sia stata utilizzata.

Sempre nello stabile di Corso Francia stati trovati, ben nascosti, quasi 100 grammi di hashish e 1000 bustine di plastica, necessarie per il confezionamento delle dosi. Nello stesso complesso, ma in una palazzina diversa, è stata rinvenuta un'arma clandestina, priva di matricola, un fucile calibro 9 marca Flobert, oltre a 215 grammi di cocaina, parte della quale era già stata suddivisa in 202 dosi. L'arma e la droga erano custodite all'interno di un borsone, nascosto nel vano ascensore che si trova sul tetto della palazzina.

VINCITE SOSPETTE

La polizia amministrativa si è invece occupata dei controlli sugli esercizi pubblici. Con la collaborazione del personale Asl, sono stati ispezionati 6 esercizi di somministrazione e bevande. In 4 locali sono state accertate gravi carenze igieniche, che in un caso hanno portato all'immediata chiusura del bar interessato dagli accertamenti. Si tratta di un locale si situato nel centro storico, in corso della Repubblica. Per gli altri non si escludono invece delle sanzioni. Anche nei pressi della stazione ferroviaria è stato chiuso un negozio, gestito da un immigrato originario del Bangladesh, all'esterno del quale da tempo si registravano assembramenti, segnalati anche dai residenti, per l'acquisto di alcolici.

Controllate anche 4 sale scommesse e in una gli agenti si sono imbattuti in un caso singolare: su un registro apposito sono state trovate, una dietro l'altra, vincite cospicue riferibili sempre alla stessa persona. Un giocatore molto fortunato? È quello che stanno verificando gli agenti della polizia amministrativa.

I POSTI DI BLOCCO

La Polizia Stradale ha svolto, invece, i controlli sulle principali arterie: all'uscita del Casello dell'Autostrada A/1 di Frosinone, lungo la Superstrada che conduce a Sora e sulla SS. 155 dei Monti Lepini. Nel corso dei controlli, su oltre 200 veicoli, sono state elevate 22 contravvenzioni al Codice della Strada, una patente è stata ritirata e sono stati decurtati in totale 65 punti patente.

«La Polizia di Stato di Frosinone - ha commentato il questore Condello - con questo tipo di servizi vuole così offrire un segnale di grande attenzione alle necessità della popolazione, impegnandosi non solo attraverso le attività di controllo straordinario, ma anche assicurando una costante presenza per la prevenzione ed il contrasto delle attività criminali».