Dal trionfo allo spettro del ritorno alle urne: «Non mi farò logorare. Se qualcuno non intende rispettare più il programma elettorale si torna al voto», è stato il messaggio del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ai consiglieri ribelli. Solo un anno fa le immagini della vittoria, ma col passare dei mesi il quadro politico è già profondamente cambiato. L'uscita dei quattro consiglieri dall'aula prima del voto sul piano rifiuti è stato l'epilogo di un malcontento che serpeggia da tempo nel centrodestra cittadino. E tra due settimane si voterà il bilancio. Salterà tutto?Ma a bene vedere i primi mal di pancia si erano registrati ancor prima che Mastrangeli diventasse sindaco. Dopo il primo turno elettorale la scelta di accordarsi con il candidato Vicano in vista del ballottaggio con Marzi, ha costretto a sacrificare la lista che porta il suo nome per dare un assessorato alla Sardellitti. Poi ci sono state le elezioni provinciali che hanno visto la Lega (con Mastrangeli candidato alla presidenza) e Fratelli D'Italia giocare su tavoli diversi creando qualche tensione interna alla maggioranza stessa, poi rientrata.Sul fronte amministrativo non tutto è filato liscio, a cominciare dalle opere pubbliche. Da Largo Turriziani ai Piloni, dalla variante Casilina sud, tanti sono stati i cantieri partiti in ritardo o che attendono ancora di essere avviati. L'ascensore inclinato è ancora fermo, le strade sono una disgrazia e la rotatoria di De Matthaeis è li ferma da 4 lunghissimi anni.Poi c'è il capitolo piste ciclabili. Le prime polemiche nascono con quella di via Marittima e l'istituzione del senso unico già ad agosto contestata dai commercianti della zona. Poi i lavori più recenti per la ciclabile di via Puccini e via Fontana Unica hanno generato forti malcontenti tra i cittadini ma anche tra gli stessi consiglieri che sostengono il governo Mastrangeli.A Natale la scelta di non mettere le luminarie. Poi le difficoltà legate a Solidiamo, l'iniziativa di ridursi gli stipendi degli amministratori in favore del sociale, cavallo di battaglia dell'ex sindaco Ottaviani. Qui la maggioranza si è spaccata per poi trovare una sintesi per una riduzione meno incisiva che garantisse gli emolumenti attesi agli amministratori.Non sono mancati gli imprevisti come i 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio. Una zavorra che ha costretto a rinviare ancora di un anno le necessarie assunzioni in Comune e gli investimenti soprattutto nel sociale e nella manutenzione. E il decoro era stato uno dei cavalli di battaglia di Mastrangeli in campagna elettorale.A causa della carenza di personale si fa una fatica enorme a a mandare avanti gli atti amministrativi. La squadra di governo è poi quella che è: non tutti gli assessori sembrano avere il passo giusto. Ma anche alcuni dirigenti non stanno brillando per efficienza.Ed ecco qui che è arrivata la crisi politica. «Manca il dialogo», «vogliono solo signor sì», ripetono i ribelli. «Luglio sarà il mese decisivo» dicono in molti. O si ritrova unità oppure il rischio serio è quello di arrivare in autunno già appesi ad un filo. Il bilancio in discussione il 4 luglio, probabilmente, passerà ma la sensazione è che dopo appena un anno di governo già si naviga a vista con la fine del mandato prevista nel 2027 che appare un obiettivo, al momento, troppo lontano da raggiungere se non ci sarà un cambio di passo.