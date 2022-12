Mercoledì 21 Dicembre 2022, 09:23



Il 2023 sarà l'anno del rifacimento di numerose strade e della realizzazione di nuove aree di sosta. In un doppio-consiglio (question time ed ordinario) l'impegno viene assunto direttamente dal primo cittadino di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, dopo esser stato sollecitato da alcuni consiglieri di minoranza. Da ieri, intanto si è avviata la ripavimentazione della variante Casilina Sud (oggi via Saragat). L'impresa ha dapprima eliminato la sede stradale ammalorata e poi ha posato il nuovo tappetino bituminoso. L'intervento durerà diversi giorni visto che il tratto di rifare supera i tre chilometri. Il nuovo anno si aprirà quindi con una delle arterie principali di collegamento esterne al centro abitato completamente rifatto. Ma l'anno che verrà vedrà impegnata l'amministrazione proprio in questo campo: «Il prossimo anno spiega Mastrangeli - con i fondi del bilancio abbiamo intenzione di mettere una cifra cospicua per rimettere a posto molte arterie. L'obiettivo a lungo termine è quello di rifare tutte le strade cittadine in cinque anni».

PARCHEGGI

Dall'opposizione il socialista Vincenzo Iacovissi chiede un intervento su Corso Lazio e sui prossimi nuovi parcheggi in procinto di realizzarsi allo Scalo: «Sul parcheggio di via Giacomo Puccini aggiunge il delegato allo Scalo, Anselmo Pizzutelli - stiamo lavorando. Il parcheggio privato ad uso pubblico di fronte alla Sif, ora chiuso dalla sbarra, sarà aperto nei prossimi giorni dopo l'aggiunta della nuova segnaletica». «Sempre nei prossimi giorni spiega l'assessore al Traffico, Maria Rosaria Rotondi - al via la predisposizione dei nuovi stalli in Corso Lazio e via Licino Refice».

Il 2023 si aprirà con oltre 200 nuovi parcheggi. Sempre in tema viario, è il caso di dirlo, si registra l'inversione ad U del consigliere della lista Marini, Andrea Turriziani, sull'impianto semaforico all'incrocio di via Marittima con viale Europa e via Ciamarra. «Mi rendo conto dichiara - che sono stato uno dei principali richiedenti dell'installazione del semaforo dopo il verificarsi di alcuni incidenti stradali ma da quando è stato riattivato si registrano troppi disagi in termini di viabilità con file lunghe all'incrocio. Chiedo pertanto di ripensare l'intervento e ripristinare il semaforo lampeggiante».

Sul tema l'amministrazione prende tempo e valuterà il da farsi con i tecnici del settore.

Durante il consiglio è emerso che l'amministrazione ha diffidato un locale nel quartiere Scalo per l'emissione di inquinamento acustico a seguito di lamentele da parte dei residenti e di accertamenti e rilievi eseguiti dall'Arpa Lazio. Se non si allinea rischia la chiusura.

LA DISPUTA

Altro tema scottante quello delle isole pedonali che in molti, specie tra i commercianti, vorrebbero cambiare. A tal proposito si registra la chiusura dell'assessore all'Ambiente, Antonio Scaccia: «Resto fermamente contrario all'abolizione delle isole pedonali. Negli incontri con i commercianti ci siamo impegnati a creare maggiori eventi per attirare più persone in queste isole pedonali. Ma sono altresì convinto che si deve andare sempre avanti e mai indietro. Oltre alla lotta all'inquinamento riscontro tra la gente il desiderio di mantenerle». Dai banchi dell'opposizione, il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli ha chiesto lumi sulla pratica palazzetto Coni di via Mola Vecchia. Su questo punto il consigliere delegato allo Sport, Francesco Pallone ha spiegato che rispetto alla bozza iniziale del progetto di riqualificazione sono intervenuti nuovi parametri economici e che si resta in attesa di un progetto integrato con la società del Coni.

LA VARIANTE

Dopo una piccola pausa inizia anche il consiglio ordinario con tre punti all'ordine del giorno tutti approvati tra cui l'importante variante urbanistica che dà il via libera alla realizzazione di una nuova scuola al Casaleno.