Il Movimento 5Stelle scioglie il nodo: appoggerà Marzi, candidato del Pd

Il quadro politico è ormai completo, la campagna elettorale può partire davvero lasciandosi alle spalle le schermaglie dell’anteprima. Il Movimento 5Stelle questa volta non correrà da solo per la conquista del Comune di Frosinone, ma appoggerà il candidato del Pd, l’ex sindaco Marzi, tornato in campo quasi due mesi fa anche dopo l’opera di convincimento del governatore Zingaretti. L’ufficialità dei pentastellati è arrivata ieri, anche se la loro posizione si era delineata da giorni.

Si allarga, dunque, la coalizione guidata da Marzi, che, alle elezioni di giugno, potrà contare su Demos, Articolo Uno, Sinistra italiana, Frosinone in Comune, sulla Piattaforma civica che include anche Europa Verde e Italia Viva, sul Polo civico, sulla lista dell’altro ex primo cittadino Marini e qualche altra civica.

«Riteniamo fondamentale che la futura attività dell’amministrazione comunale sia incentrata sulla tutela ambientale del territorio in ottica di transizione ecologica, sulla valorizzazione dei beni comuni e sulla massima tutela e attenzione per tutte le fasce più fragili - scrivono i Cinquestelle annunciando l’appoggio al candidato del Pd -. I punti cardine della coalizione poggiano sull’etica politica e sulla trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini. Il nostro operato punterà al coinvolgimento della cittadinanza tutta». A stretto giro è arrivato il commento di Marzi: «Sono assolutamente felice del sostegno del Movimento 5Stelle. Una convergenza programmatica per una Frosinone che torni ad essere protagonista». Per il segretario provinciale dei dem, Fantini, e per il leader del Pd ciociaro, De Angelis, l’ingresso del Movimento «rappresenta il coronamento del processo di costruzione del campo largo per Frosinone». Per il consigliere regionale Buschini «è un elemento importante» per una «coalizione ampia, innovativa per l’approccio che sta avendo sui temi della città».

CENTROSINISTRA DIVISO

Il centrosinistra, però, si presenta diviso: saranno della partita, infatti, anche il socialista Vincenzo Iacovissi, supportato da Psi, Più Europa, lista “Il cambiamento” e civica Segneri, e Mauro Vicano, ex manager Asl ed ex presidente della Saf, che concorrerà con alcune formazioni indipendenti e con Azione. Vicano proprio oggi presenterà la sua candidatura a sindaco. Sarà anche un’occasione per parlare di programmi e obiettivi per la città.