Ceccano calcio, Orsinetti nuovo presidente

Felice Orsinetti è il nuovo presidente della società Asd Ceccano calcio 1920. Il passaggio di consegne nel club è stato formalizzato dall'assemblea che si è riunita sabato.

“Dopo l’ingresso in società di un gruppo di investitori - si legge in una nota -, il nuovo Consiglio direttivo ha votato all’unanimità per Orsinetti, che assume dunque l’incarico di vertice nella nuova società”.

“Sono onorato di ricoprire questo ruolo - dichiara il neopresidente Orsinetti -. Ringrazio la precedente gestione e l’ex patron Masi per aver aperto al dialogo con il nostro gruppo, consentendo al Ceccano calcio di avere una società più solida per gestire la progettualità del futuro. Vogliamo portare nella società il metodo di lavoro del nostro gruppo Icon Palestre, dove visione e progettualità sono al centro del nostro operato”.

Poi un passaggio sulle strutture: “A breve ci sarà il nuovo manto sintetico del “Dante Popolla” e ci impegneremo anche per avviare una prima rinfrescata delle strutture. È fondamentale avere a disposizione una struttura all’altezza del nome di Ceccano”.