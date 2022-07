Sci club Ceccano, taglio del nastro ed entusiasmo alla cerimonia

Le temperature estive, il Covid e la crisi non danno tregua ma c’è chi pensa a lungo termine e si prepara a fare la differenza sulle vette nel periodo invernale. Riccardo Bartoli è un tipo tenace e dopo la nomina di responsabile regionale Csen di sci alpino, conquistata sul campo per meriti professionali, insieme ad un gruppo di amici e veri appassionati della montagna taglia il nastro del nuovo Sci Club di Ceccano, inaugurato presso il Metropolis Bar di via Matteotti. Sarà coordinato dal presidente Riccardo Bartoli insieme al vicepresidente Claudio De Santis, al segretario Gianluca Colaiacomo e ai consiglieri Domenico De Angelis e Silvio Coluzzi, sotto la supervisione del presidente provinciale Csen, Luciano Reali.

APPROFONDIMENTI SPORT Sci club Ceccano LE FOTO

«Dopo tanti anni - ha spiegato il neo presidente Bartoli - abbiamo pensato di ricostruire una realtà sportiva che aveva regalato a Ceccano interessanti traguardi nello sci e non posso che ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato di credere nel progetto. Ci attende un impegno notevole ma siamo decisi e pronti a mettere a disposizione del territorio un’offerta sportiva di qualità, con l’aggiunta di attività che programmeremo nei prossimi mesi».

Alla breve cerimonia di presentazione hanno preso parte il vicesindaco Federica Aceto ed il consigliere comunale Alessandro Savoni, che si sono complimentati per l’intuizione positiva e l’importante messaggio formativo lanciato; a loro si è aggiunto nel weekend dedicato alla “due giorni” di iniziative per grandi e piccoli, il consigliere con delega allo Sport, Diego Bruni, che ha accolto con entusiasmo la nascita dello Sci Club. Una realtà associativa che punta agli sport invernali è un felice ritorno per Ceccano, grazie a Bartoli e al direttivo del nuovo Sci Club che puntano non solo al settore dello sci ma alla passione per la montagna a 360 gradi, con attività dedicate anche al trekking e alla mountain bike, con il responsabile Gianluca Colaiacomo.

«Con lo sci club Ceccano vogliamo dar vita ad una realtà dinamica - assicura Bartoli - che offra professionalità, svago e divertimento per gli appassionati e anche per le famiglie, in un territorio come il nostro dove sono tanti gli amanti della montagna e che ha tutte le carte in regola per esprimere eccellenze. E non posso non ringraziare anche Massimo e Simona del Bar Metropolis, per la disponibilità ad ospitare la sede dello Sci Club Ceccano».

Tra i primi a dire sì all’idea è stato il prof. Luciano Reali, presidente provinciale e consigliere nazionale Csen, che ha commentato con entusiasmo: «Devo dire che sono contentissimo di questa iniziativa portata avanti da Riccardo, se non altro per essere stato presidente del primo sci club nato a Ceccano negli anni ’90. Si tratta, quindi, del proseguimento di quell’attività che portammo avanti con grande partecipazione di iscritti e molte iniziative e gare sociali; avevamo oltre un centinaio di tesserati, anche regolarmente iscritti alla Federazione italiana sport invernali, quindi rivolgo a tutti i migliori auguri».