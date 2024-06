Venerdì 14 Giugno 2024, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 09:50

Trovata morta nella sua abitazione, un giallo ancora tutto da chiarire. L'altra mattina il medico legale Enza Liviero che ha effettuato l'esame autoptico sulla salma di Elena Scurtu, una romena di 54 anni che risiedeva nel pressi dell' Arco Campagiorni a Frosinone, ha predisposto ulteriori analisi proprio per escludere che possa essersi trattata di una morte violenta.Nello specifico sono stati predisposti alcuni prelievi che dovrebbero fornire risposte certe circa il tempo in cui il corpo sarebbe rimasto senza ossigeno.Il medico legale dovrà depositare i risultati della perizia entro sessanta giorni. Da alcune indiscrezioni trapelate sembra che nel corso dell'esame autoptico non siano stati rinvenuti segni di violenza. Il corpo della straniera non presentava ferite da arma da taglio tantomeno segni che potessero far ipotizzare lo strangolamento. Da qui l'esigenza di ulteriori accertamenti per escludere un eventuale soffocamento.I carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini hanno ascoltato, come persona informata sui fatti, per ore il compagno che per primo ha dato l'allarme. L'uomo un 55enne che lavora come imbianchino, avrebbe riferito di essersi svegliato nel cuore della notte e di essersi accorto che la compagna che dormiva accanto a lui non respirava più. Sempre da informazioni raccolte sembra che all'arrivo dei militari si trovasse in stato di shock e che avrebbe risposto agli investigatori in preda ad uno stato confusionale. Coloro che avevano avuto modo di conoscere entrambi li hanno descritti come due persone che vivevano una situazione molto disagiata.Il rapporto di coppia era sempre stato molto burrascoso.Lui, che ama bere e che spesso rientrava in quell'appartamento ubriaco era sempre pronto ad alzare la voce e ad aggredire anche fisicamente la compagna.L'ultima volta che erano stati sentiti litigare proprio domenica notte. Poco dopo le 3 l'uomo ha chiamato il centralino dei carabinieri dicendo che si era svegliato e che aveva trovato la compagna morta nel letto. Il figlio della romena, che vuole vederci chiaro sulle cause della morte della madre si è rivolto all'avvocato Enrico Pavia per essere rappresentato nelle opportune sedi.Adesso soltanto i risultati dell'esame autoptico potranno stabilire se si è trattato di una morte naturale o se invece ci si trovi davanti ad un ennesimo femminicidio.Al momento, va detto, nei confronti dell'imbianchino non è stato preso alcun provvedimento cautelare e non è indagato.