Frosinone, imprenditori edili: nuovo presidente di Ance Lazio, Zeppieri vice

Cambio della guardia ai vertici dell'Ance Lazio. L'ingegnere Nicolò Rebecchini, 60 anni, è stato eletto nuovo presidente dell'associazione dei costruttori edili. Al suo fianco siederanno due vice: uno è ciociaro, Arnaldo Zeppieri, imprenditore originario di Veroli, l'altro è Pierantonio Palluzzi, già alla guida di Ance Latina. Del Consiglio generale regionale, che resterà in carica per il prossimo quadriennio, fino al 2027, fanno parte: Andrea Belli (tesoriere), Antonio Ciucci, Roberto Bocchi, Libero Angelo Massaro (presidente Ance Frosinone, per lui è una conferma) ed Emanuele Pepe, presidente gruppo giovani.

Tra gli interventi post elezioni si registra quello della consigliera regionale del Pd, Sara Battisti: “Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Nicolò Rebecchini e i miei migliori auguri di buon lavoro ai vice, in particolare ad Arnaldo Zeppieri in rappresentanza della provincia di Frosinone. Come sottolineato dal neopresidente - ha aggiunto Battisti - quello delle costruzioni è un settore nevralgico del nostro Paese che dà lavoro a circa 1,5 milioni di persone.

Le nuove sfide, dall’emergenza abitativa alla transizione in ottica green, sono assolutamente impegnative, ma sono convinta che il nuovo management saprà dare il giusto impulso all’intero settore nella nostra regione”.