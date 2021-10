Sabato 30 Ottobre 2021, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 16:43

Ai sei concorsi indetti un anno fa dal Comune di Cassino la partecipazione dei concorrenti fu numerosa, quasi tremila persone per 16 posti. Ai nuovi bandi di qualche mese fa, a seguito della riforma voluta dal ministro Brunetta, i partecipanti, invece, sono stati pochi e ancora meno gli ammessi. Tanto che il Comune ha dovuto replicare un concorso, anche rapidamente, per mancanza di concorrenti. E’ accaduto al concorso per due posti di dirigente tecnico per laureati in Ingegneria e Architettura. Si sono iscritti in 78 ma si sono presentati solamente in 44 per rispondere alla batteria di quiz secondo la riforma dei concorsi. E di questi in 20 sono stati ammessi agli orali. E solo due vincitori senza idonei, gli altri bocciati. Dei due uno è un ingegnere già dipendente comunale e l’altro escluso per mancanza di requisiti. Così il Comune ha subito pubblicato un nuovo bando con scadenza il 5 novembre per un posto di dirigente tecnico. Il 25 novembre si terrà la prova scritta mentre il 2 dicembre l’orale.

I concorsi in fase di espletamento prevedono sei assunzioni da fare entro il 31 dicembre, perciò la celerità per gli esami. L’estate scorsa, in base al fabbisogno del personale, a seguito dei pensionamenti, il Comune aveva indetto quattro concorsi per sei posti ma per uno adesso c’è la replica. Si erano iscritti a settembre scorso in 489 ma se ne sono presentati meno di 200. Al termine della due giorni di prove scritte si aveva questo quadro. Per i 2 posti di istruttore direttivo tecnico su 78 concorrenti iscritti si sono presentati in 44 e due ammessi, poi diventato uno. Per 2 posti di ragioniere, erano 163 gli iscritti e meno della metà i presenti, 20 ammessi all’orale. Qui sono stati dichiarati due vincitori e 15 idonei. Poi per un posto di funzionario contabile, 62 domande e la metà presenti e solo 8 ammessi all’orale. E infine per un posto di assistente sociale, i concorrenti erano 186 e i partecipanti 81, ammessi solo 12. Insomma da 489 iscritti sono riusciti a superare la prima prova solamente in 42 e fra questi, dopo l’orale, dovranno uscire i sei vincitori dei quattro concorsi oltre agli idonei che serviranno per altre eventuali assunzioni. Non sarà così, però, per il concorso di istruttore direttivo tecnico che dovrà essere rifatto.

Deluso il sindaco Enzo Salera che sperava in molti più concorrenti idonei per le successive assunzioni per colmare i vuoti dell’organico comunale carente in diversi settori a seguito dei pensionamenti. Altri concorsi sono previsti per il 2022. Complessivamente dovranno essere assunte almeno 40 persone per rimpiazzare i posti vacanti in diversi settori.

An. Tor.