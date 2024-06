Patrica, furto nella notte in un'azienda: tre auto a fuoco e chiodi sparsi per strada

Prima mettono a segno un furto, poi per darsi alla fuga incendiano tre auto e cospargono la strada di chiodi di ferro. E' accaduto stanotte, intorno alle 4, a Patrica. Nel mirino è finita la sede della Sg Logistics, sulla Morolense. Stando alla ricostruzione, un gruppo di malviventi, dopo aver sfondato l'ingresso, ha trafugato materiale informatico e di telefonia, per un valore complessivo ancora in fase di quantificazione. Poi ha dato fuoco a tre vetture, lasciandole bruciare sulle vie di accesso adiacenti, dove sono stati anche sparsi centinaia di chiodi di ferro, a quattro punte. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

