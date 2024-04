Vertenza Frusinate, Quadrini pronto a chiedere un incontro con l'assessore regionale

Un incontro con l'assessore regionale al Lavoro, Giuseppe Schiboni, per affrontare la situazione Vertenza Frusinate. E' l'impegno del capogruppo di FI in Provincia, Giancluca Quadrini, che intende promuovere una riunione con l'esponente dell'Esecutivo guidato dal governatore Rocca.

Ieri, infatti, nel salone di rappresentanza della Provincia di Frosinone, sono stati ricevuti i lavoratori di Vertenza Frusinate. “Durante l'incontro - si legge in una nota -, che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti sindacali, si è discusso dei gravi problemi affrontati dalle parti coinvolte” in relazione alla situazione occupazionale.

Quadrini, dopo aver ascoltato le loro preoccupazioni e le loro richieste, ha affermato: “Al fine di trovare soluzioni concrete e immediate mi impegno a fissare un incontro con l'assessore regionale Schiboni, coinvolgendo i sindacati e una delegazione di lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo incontro sarà un'importante opportunità per discutere delle criticità e individuare possibili interventi per affrontare la situazione occupazionale in modo efficace e tempestivo e soprattutto soddisfacente alle minime aspettative economiche degli stessi lavoratori”.