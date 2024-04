Frosinone, Cittadella Cielo e giovani volontari: incontro con il commissario dell'Aig

La Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti di Frosinone ha ospitato ieri Federica Celestini Campanari, commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (Aig). «L’incontro - si legge in una nota - ha rappresentato un momento significativo di condivisione e collaborazione, ponendo l’accento sulle iniziative che promuovono la solidarietà e il benessere giovanile. La giornata è stata caratterizzata da momenti intensi di dialogo e condivisione riguardo ai progetti congiunti tra Nuovi Orizzonti (l’associazione fondata da Chiara Amirante e che opera sia in Italia che all’estero con centri in Bosnia e Brasile) e l’Agenzia Italiana per la Gioventù. Questi progetti, approvati dall’Agenzia nell’ambito del programma “European Solidarity Corps” e del Servizio volontario europeo, si pongono l’obiettivo di favorire la crescita personale dei giovani volontari e il supporto a famiglie e minori in difficoltà. È emerso come tali iniziative rappresentino vere opportunità per il recupero e la rinascita di individui e comunità». La visita di Celestini Campanari «ha gettato le basi per ulteriori collaborazioni future e lo sviluppo di nuovi progetti e momenti formativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA