Frosinone, Schietroma: «Necessario il Dea di secondo livello»

Sanità, torna in primo piano la questione del Dea di II livello nel capoluogo. Dopo il botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra, interviene il leader ciociaro dei socialisti, Gian Franco Schietroma, segretario regionale del Psi.

“Lo scontro frontale in atto tra Pd e Fratelli d'Italia sul Dea di secondo livello – scrive Schietroma in una nota - mi costringe ad intervenire per tentare di ristabilire un minimo di verità. È ovvio che la destra, anche per ragioni storiche, prediliga in via prioritaria Latina, ma è altrettanto indiscutibile che il Pd, specie nei 10 anni della presidenza Zingaretti, si sia preoccupato quasi esclusivamente di Roma, ignorando nella sostanza i miei ripetuti appelli non solo per il Dea di secondo livello a Frosinone, ma anche, in via generale, per un efficace rafforzamento della sanità pubblica nella provincia di Frosinone, che, del resto, è sempre più al collasso, nonostante il lodevole impegno del personale sanitario”.

L'esponente del Psi aggiunge: “È evidente che la tutela della sanità pubblica a Roma e provincia è importantissima, e in tal senso auspico, tra l'altro, che il Forlanini sia inserito a pieno titolo nel servizio sanitario nazionale, ma è altrettanto evidente che anche le altre province (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo) hanno bisogno di un adeguato potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche.

E comunque, in ogni caso, è assolutamente necessario il Dea di secondo livello sia a Frosinone che a Latina. Colgo l'occasione per ribadire l'auspicio che tra le due province del basso Lazio si affermi una nuova visione politica, con la quale, mettendo definitivamente da parte le lotte intestine, si portino avanti azioni sinergiche non solo per il potenziamento della sanità pubblica, ma anche per la crescita economica ed occupazionale di entrambi i territori”.