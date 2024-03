Delitto di Romina, chiesti 23 anni per l'ex fidanzato

Omicidio di Romina De Cesare: il pubblico ministero Vittorio Misiti ha chiesto per l'imputato, Pietro Ialongo, 23 anni di carcere. Il magistrato ha accolto le attenuanti generiche in quanto il giovane accusato dell'omicidio subito dopo l'arresto, avvenuto nel maggio del 2022, si sarebbe mostrato collaborativo. Gli avvocati di parte civile, Danilo Leva e Fiore di Ciuccio, hanno chiesto, invece, per Ialongo il massimo della pena. Secondo i legali, Romina prima di essere uccisa aveva reagito, ma Ialongo, tecnico informatico di 38 anni, ex fidanzato della vittima, era riuscito a scaraventarla a terra sferrandole 14 coltellate. Una di queste, come è noto, le ha perforato il cuore decretandone la morte.

