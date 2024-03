Giovedì 21 Marzo 2024, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:51

LA TESTIMONIANZA

NON SOLO RONDE

Questa volta sono arrivati anche gli spari. Soltanto in aria, per fortuna, per intimidire i ladri che si stavano allontanando a piedi. Ma la sensazione netta è che ormai l'emergenza dei furti ad Anagni sia diventando, un giorno dopo l'altro, sempre più consistente, e sempre più una fonte di preoccupazione praticamente in tutti i quartieri della città. L'ultimo caso si è verificato nella tarda serata di martedì scorso in località Vignola, una delle contrade della periferia cittadina, nella zona della strada vecchia che porta ad Acuto ed a Fiuggi.A raccontare tutto è stato ieri mattina uno dei residenti della contrada. «Tutto è successo- ha detto- poco dopo le 22. Ho cominciato a sentire i latrati del mio cane ed ho capito che stava accadendo qualcosa. Poi ho visto delle persone a volto coperto che si avvicinavano alla casa del mio vicino. Per fortuna, i ladri non sono riusciti ad entrare perché siamo stati richiamati dai latrati del mio cane e abbiamo capito che stavano arrivando dei malviventi». Banditi che a quel punto, dopo aver cercato in un primo momento di forzare l'ingresso dell'abitazione, una volta scoperti, sono scappati via, e si sono allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce nella zona di Belvedere Castellone, nei pressi della vecchia cava di pietra. È proprio in quel momento che, sempre secondo i residenti, sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco (non è chiaro se di fucile o di pistola) in aria, a mo' di dissuasione nei confronti dei ladri che stavano scappando. Per fortuna non è successo nulla di più grave.Di recente, durante un vertice in Prefettura a fronte della inarrestabile serie di furti, era arrivato forte l'invito a evitare il "fai da te" ovvero le ronde di cittadini. Qui siamo andati oltre, segno che la tensione è alle stelle. Come la preoccupazione che ha contagiato tutto il quartiere: molti dei residenti sono andati a dormire soltanto a tarda notte tra preoccupazioni e controlli fatti nelle campagne circostanti. Tra l'altro, «uno dei vicini-ha detto un altro residente- ha un bambino piccolo; ed è stato un disagio anche da questo punto di vista dover rimanere svegli per buona parte della notte per quello che è accaduto».Al di là del fatto che si è trattato, per fortuna soltanto di un tentato furto, diventa quindi sempre più preoccupante l'emergenza sicurezza. Già qualche giorno fa i cittadini della zona di San Giorgetto- Sanità (nei pressi dell'ex ospedale) avevano denunciato pubblicamente il disagio di vivere praticamente in prigione nelle proprie abitazioni, costretti ogni sera a vere e proprie ronde di controllo, per evitare l'arrivo dei ladri.