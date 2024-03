Giovedì 21 Marzo 2024, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Videogate, i consiglieri comunali Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia scrivono al Garante della privacy per chiedere che vengano chiariti alcuni aspetti nella gestione della protezione dei dati personali da parte del Comune. Gli esponenti di Forza Italia, chiedendo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, avevano già annunciato la volontà di voler andare fino in fondo alla storia della pubblicazione, su una nota testata giornalistica, del filmato dell'omicidio allo Shake Bar registrato dalle telecamere del Comune installate in via Aldo Moro. E sono stati di parola. Al Garante era stato lo stesso Comune ad inviare una segnalazione (in gergo si chiama notifica) subito dopo i fatti.Ora i consiglieri Cirillo e Scaccia sottopongono all'autorità una serie di questioni allo scopo di capire in che modo il Comune gestisce una materia così complessa e delicata come i dati personali, soprattutto quelli ottenuti attraverso il sistema di videosorveglianza: in città l'ente municipale ha installato poco meno di 800 telecamere. Gli esponenti di Forza Italia, quindi, chiedono ad esempio se gli incaricati del servizio abbiano svolto o meno la necessaria formazione.Sul caso sia la Procura che il Garante, con finalità diverse, hanno aperto un'indagine per ricostruire i fatti e accertare le responsabilità. In attesa degli esiti di questi accertamenti, appare già evidente che siano state commesse delle gravi irregolarità. L'accesso ai filmati delle telecamere di Comune, essendo effettuati per finalità di pubblica sicurezza, sono accessibili solo all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, o agli avvocati di in qualità di difensori di un indagato in un procedimento penale (ma la richiesta deve essere presenta entro 24 ore dal fatto). Un cittadino non può visionare le registrazioni, ma chiedere il blocco per evitarne la cancellazione. Questo in linea generale. A rendere ancora più grave il caso di Frosinone c'è il fatto che il video era stato acquisito dall'autorità giudiziaria come prova di un omicidio commesso soltanto qualche giorno prima.Tutti gli accessi al materiale della videosorveglianza poi, stando a quanto prevede il regolamento sulla protezione dei dati personali, devono essere riportati su un registro delle attività. Una sorta di diario dell'ufficio. I consiglieri Cirillo e Scaccia hanno chiesto al Garante chiarimenti anche su questo aspetto e se la protezione dei dati personali al Comune di Frosinone sia stata oggetto di una verifica per valutarne l'efficacia.Una bella grana per Riccardo Mastrangeli che, in qualità di sindaco, è il responsabile del trattamento dati del Comune. È stato lo stesso Mastrangeli a presentare nell'immediatezza dei fatti una denuncia in Procura e per la vicenda si è dimesso un giornalista membro del suo staff all'epoca dei fatti collaboratore della testata giornalistica che ha pubblicato (e rimosso dopo circa 12 ore) il video incriminato.