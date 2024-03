Frosinone, nuovo ingresso in Forza Italia: aderisce il consigliere di Atina Iaconelli

Antonio Iaconelli, consigliere comunale di Atina, approda in Forza Italia.

“Questa decisione dimostra l’impegno e la dedizione per il nostro partito e per i valori che rappresentiamo” ha spiegato, in una nota, il presidente del Consiglio provinciale e capogruppo di FI in assise, Gianluca Quadrini, che dà così il benvenuto tra gli azzurri al consigliere. “Sono certo che potremo lavorare per il bene della nostra comunità e portare avanti le nostre idee e proposte per un futuro migliore" ha aggiunto.

«Una scelta importante, pensata attentamente e soprattutto decisa con ponderazione, che mi ha entusiasmato non poco. Forza Italia è un partito centrista, liberale, moderato, che in Europa fa parte del Ppe. Ringrazio il segretario nazionale e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone, la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli e il presidente Quadrini che mi ha sostenuto e mi sosterrà in questa nuova avventura politica” ha commentato Iaconelli.