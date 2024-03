Frosinone, recupero patrimonio edilizia pubblica: accordo di programma Ministero-Regione, fondi per 54 milioni

La giunta del Lazio ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale.

“Un importante traguardo, frutto del costante lavoro e dell'interlocuzione istituzionale intrapresa nel corso di questi mesi tra la direzione urbanistica della Regione e il Ministero, che si pone di raggiungere un forte incremento dell’offerta abitativa pubblica e sociale, tale da soddisfare il fabbisogno primario dei nuclei familiari con una capacità economica insufficiente a sostenere un canone di locazione o mutuo sul mercato abitativo primario - ha spiegato l'assessore regionale all'Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli -. Per realizzare tale obiettivo, l'accordo di programma, finanziato con risorse regionali e nazionali per un ammontare di circa 53 milioni e 900mila euro, si compone di interventi di recupero e di rigenerazione urbana di immobili di edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata/agevolata) finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione dei tessuti urbani, di interventi di recupero di unità abitative destinate ad edilizia residenziale pubblica, in particolare di alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva, di interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato e di nuovi interventi di edilizia sociale (acquisto e nuova costruzione)”.

“Un intervento - ha concluso Ciacciarelli - che non solo rispecchia il nostro indirizzo di governo, ma che diviene sempre di più necessario in un momento particolarmente complesso sotto il profilo economico e sociale, come quello attuale”.

L'assessore ha evidenziato che ciò è stato possibile “solo grazie ad una perfetta sintonia ed unità di intenti con il ministero guidato dal senatore Salvini, che ringrazio. Ringrazio il presidente Rocca e l’intera Giunta per aver condiviso fin da subito l’importanza di tale provvedimento” ha concluso.