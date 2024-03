"La strategia per la parità di genere in Europa", convegno ad Anagni

Si è svolto presso l’istituto Bonifacio VIII di Anagni, in occasione della Giornata dedicata alla donna, il convegno dal titolo “La strategia per la parità di genere in Europa”. Sono intervenuti l’europarlamentare Salvatore De Meo, l’assessore regionale Giuseppe Schiboni e il presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini. Tutti, si legge in una nota, “hanno sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti e la volontà di promuovere politiche e iniziative per contrastare qualsiasi forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne”. E' stato affermato, inoltre, “che il rispetto verso le donne è fondamentale per la costruzione di una società più giusta e inclusiva”.

“La parità di genere è un obiettivo fondamentale per la società moderna, è necessario lavorare insieme per garantire opportunità e diritti uguali per tutti” afferma Quadrini.

“Ringrazio la preside della Fondazione Bonifacio VIII, Anna Marsili, e il dirigente scolastico, Francesco Arganelli, per questa importante occasione per affrontare un tema oggi tanto attuale”.