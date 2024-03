Frosinone-Lazio, l'Osservatorio: "Profili di rischio". Biglietti, per chi risiede a Roma posto solo nel settore ospiti

I residenti nella provincia di Roma potranno assistere alla sfida Frosinone-Lazio, in programma sabato 16 marzo alle 20.45 allo stadio “Benito Stirpe”, soltanto dal settore riservato alla tifoseria ospite. E' l'indicazione fornita dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive. Per l'incontro, ritenuto “caratterizzato da profili di rischio” per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica, l'Osservatorio ha suggerito al Gos (Gruppo operativo sicurezza) di adottare due misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Roma esclusivamente per il settore ospiti e impiego di un numero adeguato di steward.

