Frosinone, i consiglieri Marullo (Roccasecca) e Borraccio (Cassino) entrano nella Lega

“Grande soddisfazione per l’ingresso nella Lega del consigliere comunale di Roccasecca Gerardo Marullo, giovane amministratore, ma con una formata esperienza politica avendo già svolto in passato vita di partito”. E' quanto dichiarano in una nota il deputato e coordinatore provinciale della Lega, Nicola Ottaviani, e l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

“L’ufficializzazione dell’ingresso del consigliere Marullo, avvenuta nel corso dell’ultimo direttivo provinciale alla presenza anche del coordinatore provinciale onorevole Ottaviani e del consigliere provinciale Amata, dimostra, a pochi giorni dall’adesione del consigliere di Cassino Laura Borraccio, una forte vitalità del nostro partito sul territorio provinciale, questo grazie a un lavoro e un coordinamento costante basato sul diretto contatto con tutti gli amministratori locali in modo da far proprie e difendere le loro esigenze nelle istituzioni preposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche l'onorevole Abbruzzese, candidato al Parlamento europeo, - continua la nota dei due esponenti - esprime grande soddisfazione per il lavoro portato avanti dal coordinamento provinciale e si complimenta per l’ingresso dei consiglieri Marullo e Borraccio, ritenendo che loro insieme a molti altri consiglieri che arriveranno nei prossimi giorni siano il sintomo di grande vitalità del nostro partito”.