Frosinone, la Lega sulla visita di Rocca: «Vicinanza del governo regionale alle esigenze del territorio»

“La visita del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, non solo rappresenta la formale vicinanza delle istituzioni anche ai territori più periferici, ma ha avuto un significato concreto e funzionale, consentendo di toccare con mano importanti questioni di rilievo regionale, così da affrontarle con ancora maggiore conoscenza”. E' quanto sottolineato dall'assessore regionale della Lega, Pasquale Ciacciarelli, nel giorno dell'arrivo del governatore del Lazio nel Cassinate per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Cassino e per una visita allo stabilimento industriale Reno De Medici.

“E' stata un’occasione per conoscere direttamente le tante eccellenze del nostro territorio, in primis l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ma anche per verificare le tante potenzialità di sviluppo ed esigenze esistenti sul territorio - ha aggiunto l'assessore -. È stata, infatti, l’occasione per visitare, insieme al sindaco Anselmo Rotondo e all’assessore Katiuscia Mulattieri, la casa della salute di Pontecorvo, importante struttura sanitaria sulle cui esigenze di sviluppo già abbiamo avuto modo di confrontarci in passato con il presidente Rocca che, come dimostrato stamane (ieri), ha sempre espresso la volontà di venire a conoscere direttamente la struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Particolarmente sentita è stata la presenza del presidente Rocca presso la cartiera Reno de Medici, storica e rilevante realtà industriale di Villa Santa Lucia che più volte ha rischiato nei mesi scorsi la cessazione definitiva della propria attività, con conseguenti tragiche ripercussioni economiche e occupazionali, ma che, grazie alla concertazione costante tra le amministrazioni preposte e al rilascio recente dell’autorizzazione che ha consentito di riprendere la produzione, è stata scongiurata”.