Martedì 5 Marzo 2024, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:55

Il 2024 di Stellantis sarà ancora all'insegna degli ammortizzatori sociali. L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio: il regime di solidarietà' che sarebbe dovuto terminare il prossimo 31 marzo, accompagnerà invece gli operai dello stabilimento di Piedimonte San Germano fino alla fine dell'anno in corso. I cosiddetti Cds, ovvero i contratti di solidarietà, sono stati infatti prorogati fino al 31 dicembre 2024. Non certo un fulmine a ciel sereno, per le tute rosse del sito pedemontano: che il 2024 sarebbe stato un anno di transizione in attesa di produrre la nuova Giulia e il nuovo Stelvio in versione elettrica a partire dal 2025 era cosa ben nota. Non per questo, però, la notizia non è stata accolta da preoccupazione e da un pizzico di rassegnazione.

I lavoratori temono infatti che gli ammortizzatori sociali possano proseguire anche l'anno prossimo ed evidenziano come la cassa integrazione prima e la solidarietà oggi hanno decurtato, e di molto, le loro buste paga nel corso di questi anni. A guardare il bicchiere mezzo pieno sono i vertici della Regione Lazio che tra dieci giorni, ovvero il 14 marzo, saranno all'interno dello stabilimento per un tour tra i reparti e un colloquio con i vertici della dirigenza di Stellantis. A pochi giorni da tale incontro, a spiegare l'importanza di Stellantis per il tessuto economico del Basso Lazio è l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che argomenta: «Davanti ad una evidente e prolungata crisi produttiva ed occupazionale che sta interessando il settore industriale nell'intero territorio del basso Lazio ed in particolare lo stabilimento produttivo Stellantis di Piedimonte San Germano che registra negli ultimi sei anni un calo della produzione pari al 30% con la conseguente perdita di circa 1200 posti di lavoro, diviene necessaria una mobilitazione di tutte le istituzioni preposte per salvaguardare e rilanciare un comparto che ha segnato storicamente e continua a rappresentare la principale espressione della politica industriale del nostro territorio nonché importante fonte occupazionale».