Numerose modifiche e miglioramenti alla viabilità e mobilità si preannunciano intorno allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone all'indomani della consegna delle aree all'impresa che dovrà realizzare la nuova strada al Casaleno. L'amministrazione provinciale, infatti, ha consegnato le aree per realizzare l'arteria a servizio della futura scuola superiore che sorgerà alle spalle del Conservatorio di musica. Ma questa strada è attesa anche e soprattutto per farla utilizzare alle tifoserie ospiti dirette allo stadio. La via che verrà realizzata nei prossimi mesi collega l'anello viario di viale Olimpia con viale Michelangelo e di fatto taglia il percorso che oggi fanno quanti vengono da fuori e sono diretti al settore ospiti dello "Stirpe". Ma vediamo cosa potrebbe cambiare dal momento in cui verrà realizzata questa nuova infrastruttura.Grazie a questa arteria si potrebbero liberare qualcosa come 300 posti auto di parcheggio alle spalle della tribuna est (distinti), oggi chiusi al traffico per evitare possibili contatti tra la tifoseria di casa e quella ospite. In realtà nei progetti iniziali quest'area la società del Frosinone calcio la voleva destinare alla realizzazione del Frosinone village, un'area di intrattenimento pre e post partita dedicata ai tifosi giallazzurri. Un progetto però che si è arenato proprio per questioni di ordine pubblico. Nel frattempo è cresciuta l'esigenza di aumentare la dotazione di parcheggi intorno ad uno stadio che ne conta davvero pochissimi e che vede i tifosi di casa raggiungere l'impianto unicamente a piedi. Ciò induce molte persone (specie anziane e soprattutto quando c'è maltempo) a rinunciare alla partita. Riaprendo parte di viale Michelangelo nel tratto che va da viale Olimpia sino alla rotatoria di via Fabi, inoltre, gli attuali posteggi (una cinquantina) oggi interdetti all'uso durante le partite ed aperti nel resto della settimana, potrebbero essere riutilizzati. E chissà se con il nuovo plesso i posteggi previsti negli standard urbanistici dell'edificio scolastico potranno essere aperti per il loro utilizzo in occasione delle gare casalinghe del Frosinone calcio. In totale quindi si potrebbe arrivare a circa 500 nuovi posti auto in più.Benefici sono previsti anche per la mobilità viaria e pedonale. Grazie alla realizzazione di questa nuova strada, la rotatoria di viale Michelangelo che confina con via Fabi, chiusa in occasione delle partite con tanto di barriere protettive per evitare possibili contatti tra le due tifoserie, potrebbe tranquillamente essere riaperta alle auto dirette ai parcheggi (ed evitare così pericolosi incroci tra auto e pedoni come avviene oggi nel tratto via Giochi Delfici-viale Olimpia) e rappresentare un varco di accesso-deflusso per i tifosi. Oggi tutti i tifosi di casa dei quattro settori (curva sud, tribuna est, curva nord e anche tribuna centrale) transitano nei pressi della biglietteria per poi avviarsi verso via Fabi. In questo modo avrebbero uno sbocco in più. Tutte ipotesi che dovranno essere vagliate in sede di conferenza dei servizi tra Comune, organi di polizia e società di calcio.Sempre in termini di viabilità lunedì è prevista una riunione tecnica al Comune per discuterà del possibile divieto di transito dei camion nel tratto urbano della Monti Lepini (compreso quello nei pressi dello stadio). Un'iniziativa voluta per decongestionare l'arteria e diminuire l'inquinamento. Il problema è trovare le alternative viarie a questi mezzi.