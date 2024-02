Lunedì 26 Febbraio 2024, 10:04

A 48 ore di distanza dal doppio furto nelle abitazioni di Cervaro, i malfattori continuano a colpire nel cassinate. Ieri sera si sono spostati nel comune confinante, San Vittore del Lazio, ed hanno tentato di intrufolarsi in un’abitazione dove in quel momento non c’erano i proprietari.

Era quasi ora di cena quando i malviventi stavano per guadagnare l’ingresso, ma ad accorgersi di movimenti sarebbero stati dei vicini della zona, che hanno provato a mettere in fuga i ladri. Ad un certo punto si sono avvertiti degli spari.

Dopo quei colpi di fucile, i ladri si sono dati alla fuga e nella corsa hanno speronato l’auto di un residente della zona. Fortunatamente nessuna grave conseguenza, ma solo tanta paura per gli occupanti dell’auto distrutta.

La corsa dei malviventi è proseguita sulla Casilina, in direzione Napoli, e hanno abbandonato l’auto a Mignano Montelungo per poi dileguarsi facendo perdere le loro tracce.