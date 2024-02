Sabato 24 Febbraio 2024, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:32

Gli arresti domiciliari sostituiti con l’obbligo di dimora a Roma per il notaio Roberto Labate e annullate le misure cautelari al figlio Federico. Lo ha deciso il tribunale del riesame sulla base dei ricorsi discussi mercoledì scorso.

I notai romani, che hanno uno studi anche a Sora e Cassino, erano finiti agli arresti domiciliari lo scorso 6 febbraio nell’ambito dell’inchiesta “Fullcash back” condotta da Squadra mobile e guardia di finanza. La posizione di Federico si era alleggerita già all’indomani dell’esecuzione delle misure cautelari. Il notaio, dopo l’interrogatorio di garanzia in cui aveva dichiarato la totale estraneità ai fatti contestati, si era visto revocare gli arresti domiciliari dallo stesso gip Ida Logoluso che aveva disposto il solo divieto d’ingresso nella provincia di Frosinone. Ora per Federico Labate, difeso con il padre dagli avvocati Sandro Salera e Paolo Marandola, sono state revocate tutte le misure cautelari. Il suo ruolo era stato indicato come indiretto nella stessa ordinanza del gip Logoluso. Ora è di nuovo libero. Diversa invece la posizione del padre, Roberto Labate, al quale la misura cautelare è stata soltanto alleviata.

Secondo quanto sostiene l’accusa, il notaio sarebbe uno dei presunti dominus dell’associazione a delinquere insieme all’immobiliarista Angelo De Santis e all’ex amministratore delegato della Banca Popolare del Frusinate Rinaldo Scaccia. In particolare, in forza della sua attività di notaio, avrebbe agevolato i presunti affari illeciti in campo finanziario e sarebbe, dicono gli inquirenti. socio occulto di una società insieme a De Santis e Scaccia. Nella giornata di mercoledì sono stati discussi al tribunale del riesame anche i ricorsi per Angelo De Santis e Marino Bartoli, difesi dall’avvocato Angelo Testa. Il primo si trova agli arresti domiciliari, l’altro in carcere. Il difensore ha chiesto per entrambi la revoca delle misure, ma i giudici non hanno ancora sciolto la riserva. Martedì prossimo al riesame verranno discusse le istanze di Scaccia, difeso dall’avvocato Pierpaolo Dell’Anno, e del funzionario della Bpf (sospeso dalla carica), difeso dall’avvocato Massimiliano Contucci. A Scaccia, che si è dimesso dalla carica di amministratore delegato della Bpf, sono stati revocati gli arresti domiciliari dal gip.