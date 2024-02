“Basta stragi sul lavoro", le proposte della Filca Cisl Frosinone

Il segretario generale della Filca Cisl di Frosinone, Giustino Gatti, annuncia con “determinazione che sono in corso assemblee sindacali nei cantieri e nei luoghi di lavoro della provincia, in risposta alle gravi situazioni che hanno colpito il settore edile. La nostra missione è chiara: porre fine alle stragi nei cantieri e garantire la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro” ha spiegato.

Le assemblee, aggiungono dal sindacato, “sono in corso per portare a conoscenza le proposte lanciate dalla Filca-Cisl in risposta alle stragi nei cantieri come quella di Firenze.

Come dichiarato dal segretario generale della Filca-Cisl nazionale, Enzo Pelle, si ravvisa l'urgenza di estendere le norme del Codice degli Appalti anche ai lavori privati, con l'obiettivo di garantire qualità, trasparenza e tutela per i lavoratori".

Gatti afferma “che le proposte avanzate sono elaborate per affrontare le sfide attuali e includono interventi concreti nei lavori privati” tra cui “lo scorporo dei costi della sicurezza e del lavoro dal ribasso d'asta e il mantenimento degli stessi standard contrattuali lungo tutta la catena d'appalto”. E prosegue: “La formazione è identificata come elemento chiave, obbligatoria, sia per gli operai che entrano in cantiere che per gli imprenditori che avviano un'attività edile”.

Le proposte “includono anche la necessità di affidare i lavori più complessi ad imprese specializzate, con almeno quinquennali esperienze e certificazioni. Tra le proposte, la creazione di una banca dati pubblica delle certificazioni e dei soggetti che certificano, un sistema premiale per le imprese certificate dal sistema bilaterale, visite preventive dei tecnici del Cpt obbligatorie e un limite al numero di incarichi ai coordinatori della sicurezza, con obbligo di presenza in cantiere almeno settimanale. Altre proposte comprendono l'introduzione della figura del Promotore della Sicurezza, un consulente per le attività ispettive e l'affidamento preferenziale alle reti di impresa/aggregazioni di impresa per incentivare la strutturalità aziendale” concludono dal sindacato.