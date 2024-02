Frosinone, maxi controlli nel Nord Ciociaria: multe, patenti ritirate e fogli di via. Spunta droga, sei segnalazioni

Maxi controlli dei carabinieri nel Nord della Ciociaria. Nell'ambito di un piano coordinato di prevenzione, sono stati istituiti posti di blocco lungo le principali arterie nei territori di Alatri, Fiuggi, Anagni, Ferentino e Morolo. In campo diverse pattuglie, dotate anche di etilometro per garantire la sicurezza stradale e favorire condotte di guida responsabile.

Il bilancio complessivo, oltre a numerose multe elevate per violazioni al Codice della strada, è stato di due patenti ritirate, quattro persone allontanate con foglio di via obbligatorio, altrettante sanzionate per ubriachezza in luogo pubblico e sei segnalate per detenzione di sostanza stupefacente.

A un uomo e a un trentenne di Alatri, quest'ultimo rimasto coinvolto in un incidente stradale, è stata ritirata la patente di guida: in entrambi i casi dal test etilometrico è risultato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Per tre uomini e una donna è partito l'iter per l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei luoghi in questione per tre anni: in due sono stati notati in giro di notte rispettivamente ad Alatri e Fiuggi, gli altri mentre si trovavano a Morolo vicino ad alcune abitazioni.

Nell'ambito di distinti accertamenti, inoltre, sono spuntate modiche quantità di sostanza stupefacente.

I militari di Fiuggi e di Alatri, dopo aver rinvenuto hashish e marijuana, hanno segnalato alla Prefettura un 20enne, un 40enne e un 30enne. Stessa sorte per altre tre persone controllate dai carabinieri della Compagnia di Anagni, che nel corso di perquisizioni hanno recuperato 15,96 grammi di hashish e 7,80 di marijuana.

Gli stessi militari, che nel corso di un'attività di monitoraggio lungo le strade hanno identificato 69 persone e sottoposto a verifica 41 veicoli, nella città dei papi hanno sanzionato quattro persone poiché, stando alla ricostruzione, trovate in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico.