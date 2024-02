Frosinone, incarico per Quadrini: è il nuovo vicepresidente dell'Anci Lazio

Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia in Provincia e consigliere comunale di Arpino, è stato nominato vicepresidente dell'Anci Lazio, l'associazione nazionale Comuni d'Italia. Per Quadrini, già delegato alle Politiche di sicurezza e di sviluppo economico in seno all'Anci, si tratta di un prestigioso incarico in ambito regionale.

“Voglio esprimere la mia gratitudine al senatore Claudio Fazzone per il sostegno e per aver creduto e continuato a credere nelle mie capacità aggregative - spiega Quadrini in una nota -.

Da membro del direttivo ho sempre mantenuto fede alle mie deleghe sulla sicurezza e sullo sviluppo economico e occupazionale, portando in Consiglio le istanze al riguardo, perché ritengo che le istituzioni debbano agire nell'interesse delle comunità che rappresentano. Oggi il mio impegno e la mia responsabilità sarà maggiore, consapevole dell’onore che mi è stato concesso. Ho sempre creduto nel potere del dialogo e sarò un fervente sostenitore della cooperazione tra i nostri comuni al fine di creare un'ancora maggiore unità e solidarietà tra le nostre diverse realtà territoriali. Questa nomina - continua Quadrini - rappresenta una grande opportunità per promuovere una visione unitaria e coerente per il miglioramento delle politiche pubbliche a livello locale. Continuerò a mettere al servizio di Anci Lazio e del territorio la mia esperienza e le mie competenze, lavorando in sinergia con gli altri membri dell'associazione per affrontare le sfide che si presentano nel contesto delle politiche locali”.

A indicare al presidente dell'Anci Lazio, Riccardo Varone, il nome di Quadrini è stato il coordinatore regionale di FI e senatore Claudio Fazzone.