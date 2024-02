Frosinone, Fabio Tagliaferri si dimette da assessore: nominato presidente della società in house del ministero

Incarico nazionale per Fabio Tagliaferri, ormai ex assessore del Comune di Frosinone. Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, infatti, è stato nominato presidente di Ales Spa (Arte, lavoro e servizi), la società in house del ministero della Cultura fondata nel 1998 per fornire supporto al dicastero non solo sul fronte della conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, ma anche nell'ambito delle attività funzionali alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di tutela.

Un ruolo di prestigio per l'esponente frusinate di FdI, che alla guida della società ministeriale subentra a Mario De Simoni.

Da oggi, dunque, il suo nuovo ufficio sarà nella Capitale e non più nella sede municipale di palazzo Munari. Tagliaferri, infatti, ha già rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore e, dunque, non fa più parte dell'esecutivo Mastrangeli, in cui era entrato il 13 luglio 2022 assumendo le deleghe a Welfare, Politiche e Fragilità sociali. A prendere il suo posto nella squadra di governo della città sarà sempre un esponente di Fratelli d'Italia: il partito, però, ha chiesto al primo cittadino un paio di settimane per indicare il nome.

“Sono certa che Fabio saprà fare bene e terrà nella dovuta considerazione il nostro territorio e la nostra provincia anche nell’incarico che andrà ad espletare” ha commentato il consigliere regionale di FdI Alessia Savo, presidente della Commissione sanità della Regione.