Frosinone, il Pd alla Regione: «No al commissariamento degli Atc del Lazio»

«Stop al commissariamento degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) del Lazio e al via subito un tavolo regionale per gestire in maniera condivisa e partecipata il processo di riorganizzazione della governance e di aggiornamento dei relativi statuti». E' quanto prevede la mozione della consigliera regionale Pd Eleonora Mattia, depositata alla Pisana, sottoscritta dal consigliere dem Enrico Panunzi «affinché - si legge in una nota congiunta dei due esponenti del Pd - il Consiglio regionale impegni la giunta Rocca a fare un passo indietro sul commissariamento degli Atc della regione».



«Si tratta - spiegano i consiglieri dem - di una modifica normativa che prevede negli Atc la riduzione dell’organo assembleare da 50 a 20 membri e nel Consiglio direttivo da 20 a 12 membri, introdotta nella Legge di stabilità 2024 con un emendamento dell’assessore al Bilancio e all'Agricoltura presentato direttamente in aula, bypassando quindi sia l’esame da parte della Commissione consiliare competente in materia sia un percorso condiviso e partecipato con gli Atc, gli enti locali e i soggetti associativi, dalle associazioni venatorie a quelle ambientaliste. A breve la norma sarà resa effettiva con il decreto del presidente Rocca, da emanare entro 60 giorni. La giunta regionale - concludono Mattia e Panunzi - è ancora in tempo per rivedere la sua scelta».

