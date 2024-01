Frosinone, verso le Europee. La federazione di Azione: «Congresso regionale in tempi brevi»

Tra poco più di quattro mesi si apriranno le urne per le elezioni europee e comunali. I partiti sono già al lavoro per mettere a punto strategie e individuare i candidati da schierare. Si guarda ai territori, da cui cerca di ritrovare slancio anche Azione.

La federazione provinciale del partito di Calenda, però, in vista dell'importante tornata elettorale, chiede che, come primo passo, venga convocato il congresso regionale.

«Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo rappresentano un momento fondamentale per il futuro e i valori del mondo libero.

Un appuntamento importante anche per il nostro partito, per il suo ruolo politico, per il suo radicamento nella società - si legge in una nota della federazione provinciale guidata dal segretario Antonello Antonellis -. Il coinvolgimento dei territori resta lo strumento più importante per un risultato vitale per il futuro di Azione, coinvolgimento che possa prevedere anche candidature di prestigio e rappresentative che potrebbero avere anche un ruolo di traino per le contemporanee elezioni amministrative. E' importante, inoltre, che le scelte siano il frutto di un processo partecipato negli organismi di partito, che vanno ricostituiti mediante il congresso regionale, da celebrarsi in tempi brevi».