Frosinone, lotta allo smog: domani e giovedì limitazioni per i veicoli più inquinanti

Lotta allo smog: ancora due giorni di limitazioni per le auto ritenute più inquinanti. Il Comune di Frosinone, infatti, ha disposto per domani, 31 gennaio, e per il primo febbraio misure emergenziali di livello 1: in sostanza è stato stabilito il divieto di circolazione in ambito urbano per le auto di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30; per le auto di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina dalle 8.30 alle 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina dalle 8.30 alle 12.30; per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro2 dalle 8:30 alle 12:30. Potranno circolare i mezzi elettrici, ibridi, a gas metano e a Gpl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA