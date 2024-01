Frosinone, guasto e treno soppresso: disagi per i pendolari ciociari

Continuano i disagi per i pendolari della linea ferroviaria Cassino-Roma: ancora un guasto e un altro treno soppresso. E' accaduto questa mattina quando a metà strada tra le stazioni di Labico e Zagarolo il convoglio regionale partito da Frosinone alle 6 e da Cassino alle 5.11 si è fermato per un'avaria. Uno stop avvenuto in una zona in cui il segnale della rete telefonica mobile è debole e quindi, hanno lamentato i pendolari ciociari, avvisare i luoghi di lavoro è stata un’impresa difficile. Da premettere che il treno delle 5 era stato cancellato. “Affinché il viaggio della speranza proseguisse - hanno spiegato i viaggiatori - si è dovuto attendere l’arrivo di un locomotore che trainasse il treno alla stazione di Zagarolo”.

