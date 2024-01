Sabato 27 Gennaio 2024, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 09:23

«Il provvedimento richiesto dalla Reno De Medici di Villa Santa Lucia arriverà a giorni». Così parlava venerdì scorso, a margine del corteo dei lavoratori della cartiera a Cassino, l'assessore regionale all'Ambiente, alla Transizione energetica e allo Sport, Elena Palazzo. «Gli uffici della direzione ambiente della Regione Lazio ci assicurano che in tempi brevissimi, addirittura molto prima di quelli previsti dalla legge, ovvero il 14 febbraio, sarà emessa la variante necessaria alla prosecuzione delle attività dell'azienda, consentendo di recuperare fibra di cellulosa dai fanghi primari, ma nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di ambiente» aveva inoltre assicurato l'assessore. Nell'occasione aveva inoltre ribadito «la volontà dell'amministrazione regionale di tutelare i posti di lavoro e la prosecuzione dell'attività della cartiera stessa. Vogliamo però che questo impianto, come tutte le altre industrie del Lazio, - aveva aggiunto l'assessore - sia uno dei fiori all'occhiello per la nostra regione, sia sul piano della capacità produttiva sia per quel che riguarda l'ambiente». Rassicurazioni sul fatto che entro questo fine settimana sarebbe arrivata la tanto attesa autorizzazione da parte della Regione erano giunte anche dal consigliere di maggioranza della Regione, Daniele Maura. Ieri, però, ad una settimana esatta dalla manifestazione, l'Aia non è stata rilasciata e dunque la settimana si conclude con una fumata nera.Tuttavia è proprio il consigliere Daniele Maura a spegnere i pessimismi e ad assicurare che gli uffici della Regione hanno già fatto quello che era il loro compito: «Stiamo attendendo un allegato da parte di RdM Group, abbiamo sollecitato l'azienda con una mail e a breve dovrebbe arrivare il provvedimento» assicura Maura. Verosimilmente slitta tutto ai primi giorni della prossima settimana, ma il problema non è tanto di giorni, ma cosa conterrà il provvedimento. Ovvero: si riuscirà con l'autorizzazione rilasciata dalla Regione a superare le prescrizioni della Procura che imponevano alla cartiera di Villa Santa Lucia di smaltire all'esterno come rifiuti i cosiddetti fanghi che invece tutte le cartiere utilizzano perché ricchi di materia prima? Qualora neanche la Regione riuscisse a superare tali prescrizioni, già è stato interessato della questione il Ministero dell'Ambiente.Nei giorni scorsi, presso la sede di via dei Prefetti a Roma, si è svolto il Consiglio direttivo di Anci Lazio, durante il quale, oltre ai punti all'ordine del giorno, è stata affrontata la questione della chiusura della cartiera Reno de' Medici di Villa Santa Lucia. Alla presenza dei membri del direttivo, Gianluca Quadrini, delegato alle Attività produttive e sviluppo economico Anci Lazio, ha avviato una discussione per scongiurare la chiusura dello stabilimento ed evitare quella che si prospetterebbe una grande crisi economica e sociale. «Ho ritenuto fondamentale portare questa problematica all'attenzione dei membri del Consiglio - spiega Quadrini - poiché la chiusura dello stabilimento avrebbe un impatto significativo sulla comunità e sull'economia locale». Spiega ancora Quadrini, che è anche consigliere provinciale: «Ho illustrato i problemi che potrebbero derivare dalla chiusura dello stabilimento, come la perdita di posti di lavoro per i dipendenti e il conseguente aumento della disoccupazione nella zona. Inoltre, ho sottolineato che lo stabilimento è stato un elemento vitale per l'economia locale, generando entrate per le imprese e contribuendo al tessuto sociale della comunità. Sono fiducioso - conclude Quadrini - che le nostre sollecitazioni abbiano aperto la strada a una discussione più approfondita e a una presa di decisione mirata alla tutela degli interessi di tutti i cittadini».