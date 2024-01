Frosinone, doppio incontro del Pd: domani a Cassino arriva Elly Schlein

Il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, arriva a Cassino. Per domani, 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, il Pd nazionale ha organizzato nella città martire l’iniziativa “L’Europa che vogliamo: sociale, verde, giusta, che non dimentica”. L'appuntamento sarà alle 10,30 nell'Aula Pacis di via Guglielmo Marconi.

Apriranno i lavori la coordinatrice della segreteria nazionale Pd, Marta Bonafoni, e il responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale, Peppe Provenzano.

Alberto Melloni, ordinario di Storia del cristianesimo, introdurrà “La storia e la memoria, un problema europeo”. Poi è in programma “L’Europa che vogliamo: sostenibilità, imprese, lavoro”: dialogo con la direttrice generale Wwf, Alessandra Prampolini, l’economista Laura Pennacchi e l’esperta di aree interne, Giulia Sonzogno. Previsti i saluti del sindaco di Cassino, Enzo Salera. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale Pd, Schlein.

A partire dalle 14.30, invece, nella sala Restagno in piazza De Gasperi, si terrà una sessione su sostenibilità, imprese e lavoro. Si tratta di un'assemblea plenaria con voci dei rappresentanti Pd da Parlamento europeo, Camera, Senato e amministrazioni locali, intrecciate a quelle dei territori e delle forze sociali.