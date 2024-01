Frosinone, messa in sicurezza della Cassino-mare: l'assessore Ciacciarelli sollecita il Comune di San Giorgio

Superstrada Cassino-mare: l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli sollecita il Comune di San Giorgio a Liri. “Dal 31 ottobre 2023 l'Astral attende l'autorizzazione per la messa in sicurezza e l'installazione dello spartitraffico” spiega il delegato all'Urbanistica nella palazzo della Pisana.

“La messa in sicurezza della Sr 630 costituisce un obiettivo primario di tutta la classe politica e amministrativa del nostro territorio.

Per tale ragione è prioritario che il Comune di San Giorgio a Liri risponda in tempi celeri alla richiesta dell’Astral per la realizzazione degli interventi programmati per la messa in sicurezza” ha dichiarato l’assessore Ciacciarelli ai microfoni del Tg3-Regione.

“Dopo aver avviato nei mesi scorsi un confronto costante con le amministrazioni interessate dal passaggio della Sr 630- continua Ciacciarelli - siamo giunti alla predisposizione da parte di Astral di precisi interventi, in particolare la realizzazione di uno spartitraffico e il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, per la cui esecuzione è stata formalizzata richiesta al Comune di San Giorgio a Liri, essendo il relativo tratto urbano di competenza comunale. Il Comune, però, ancora non ha dato seguito nonostante siano trascorsi ormai quasi tre mesi. Ritengo necessario - conclude Ciacciarelli -, davanti a una situazione di alto rischio per la sicurezza della nostra comunità, che il Comune, in nome di un interesse generale, mostri massima collaborazione provvedendo in tempi brevi a rilasciare l’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi previsti da Astral”.