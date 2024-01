Frosinone, cartiera di Villa Santa Lucia: questione sul tavolo del direttivo Anci Lazio. Quadrini: «Chiusura da scongiurare»

La questione della cartiera Reno de’ Medici e il suo futuro sul tavolo del Consiglio direttivo dell'Anci Lazio. Durante la seduta, che si è svolta a Roma, oltre ai punti all’ordine del giorno, è stato affrontato anche il tema della paventata chiusura della cartiera di Villa Santa Lucia. Gianluca Quadrini, capogruppo di FI in Provincia e delegato ad Attività produttive e sviluppo economico Anci Lazio, ha avviato una discussione “per scongiurare la chiusura dello stabilimento ed evitare quella che si prospetterebbe una grande crisi economica e sociale”.

“Ho ritenuto fondamentale, vista anche la comunicazione che nei giorni scorsi, insieme al presidente Anci Lazio, Riccardo Varone, abbiamo inviato al ministro dell’Ambiente, portare questa problematica all'attenzione dei membri del Consiglio, poiché la chiusura dello stabilimento avrebbe un impatto significativo sulla comunità e sull'economia locale - ha spiegato Quadrini -.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ho illustrato i problemi che potrebbero derivare, come la perdita di posti di lavoro per i dipendenti e il conseguente aumento della disoccupazione nella zona. Inoltre, ho sottolineato che lo stabilimento è stato un elemento vitale per l'economia locale, generando entrate per le imprese locali e contribuendo al tessuto sociale della comunità. Sono fiducioso che le nostre sollecitazioni abbiano aperto la strada a una discussione più approfondita e a una presa di decisione mirata alla tutela degli interessi di tutti i cittadini”.