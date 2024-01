Frosinone, Azione plaude a Unindustria: «Politica in ritardo sulle necessità delle imprese»

«L'intervento della presidente di Unindustria Frosinone, Diurni, coglie il punto focale del rapporto politica-economia nella nostra provincia. Vi è un'evidente discrasia tra i tempi del mondo produttivo e le decisioni della politica: i trenta mesi necessari per la perimetrazione del Sin, quasi un'era geologica ai ritmi attuali degli investimenti, i ritardi per un'autorizzazione Aia alla Reno de Medici, che rischiano di fare chiudere l'azienda con il conseguente licenziamento di centinaia di lavoratori. Sono solo alcuni esempi di questo sforamento temporale tra le decisioni e le necessità degli attori in campo». Così la federazione provinciale di Azione all'indomani dell'intervento del numero uno dell'associazione degli industriali. Diurni, infatti, in un passaggio ha spiegato: «Le imprese, ma il mondo in generale, corrono, mentre le istituzioni hanno tempi che non sono compatibili con i nostri».

Azione pungola «chi ha ricoperto o ricopre incarichi istituzionali a Roma o sul territorio».

Lo fa sul caso della cartiera di Villa Santa Lucia: «Perché non si sono attivati in tempo? Perché hanno fatto finta di nulla, anche se il problema è noto da tempo?». La federazione provinciale del partito di Calenda poi parla di «silenzio assordante anche sulla vicenda Stellantis e sul mancato investimento Catalent. E perché - evidenzia Azione - non si è accelerato per una vera Alta Velocità al posto di un treno al giorno? Ed il mismatch tra l'offerta formativa dell'Università e le reali esigenze professionali del territorio?».

Azione conclude: «Ora ritornano in campo comitati, assemblee, coordinamenti: tutte perdite di tempo. La verità è che la politica ha gli strumenti ordinari per decidere cosa fare, le linee di sviluppo da attuare sul territorio e quali sono i problemi (sono sempre gli stessi da anni) da risolvere. Sono onori e oneri propri di chi si candida a ruoli istituzionali. Le forze produttive e sociali hanno la forza, i progetti, le idee, per mettere in pratica, al meglio, gli indirizzi che la politica deve attuare. Le condizioni per un futuro più vivace ci sono tutte, ora è arrivato il momento che chi ha ruoli decisionali si assuma la responsabilità delle decisioni».