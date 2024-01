La protesta degli agricoltori, 30 trattori in piazza a Frosinone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta dei trattori scatta anche a Frosinone.Una trentina di mezzi agricoli sono stati schierati dall'alba di ieri in piazzale Europa, nel capoluogo, a ridosso del centro, nella parte bassa della città. Al fianco c'erano i loro proprietari, scesi in piazza per manifestare la rabbia contro le politiche agricole europee. A dare vita alla manifestazione è stato il Comitato degli "Agricoltori Traditi", ieri presente sulle strade di diverse città italiane per contestare le scelte del governo e delle confederazioni agricole. Un movimento che parte da lontano con la Germania come Paese capofila dove già da diverse settimane i trattori stazionano nelle grandi città.«Siamo al disastro: tasse, accordi internazionali con Paesi che permettono di portare qui prodotti a prezzi stracciati, ci stanno uccidendo. Anche i consumatori avranno un danno, perché non mangeranno più prodotti italiani» ha detto Danilo Calvani, presidente del Comitato degli "Agricoltori Traditi", aggiungendo: «Siamo allo stremo: si rischia una gravissima crisi alimentare a meno che non cominceremo a mangiare cavallette, vermi e carne sintetica. Qui ci vogliono portare».La mobilitazione è scattata in alcune piazze italiane. Oltre a Frosinone, a Latina, Torino, Pescara, Reggio Emilia, Noci (Puglia), ma anche a Bologna, Firenze, Milano, Roma, Caserta e Napoli. Altre proteste si stanno preparando. «Per stasera (ieri) saranno pronte anche le mobilitazioni in altre città italiane» assicura Calvani.Sulla scia di quanto sta accadendo in Germania e in altri Paesi europei, anche in Italia la categoria degli agricoltori protesta: «Le grandi confederazioni agricole ci hanno tradito - aggiunge amareggiato Calvani -. Una delle ragioni principali della nostra mobilitazione è proprio contro di loro».