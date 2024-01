Domenica 21 Gennaio 2024, 09:27

Già prenotati gli alberghi del Cassinate e del sud pontino per la presenza a Cassino di moltissimi visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero per le cerimonie commemorative che si terranno a Cassino da questo mese e per tutto l'anno per ricordare gli eventi bellici del 1943 e del 1944 che portarono alla distruzione dell'abbazia di Montecassino e della città di Cassino ad opera delle forze anglo-americane nel tentativo di respingere l'assalto delle truppe tedesche.L'apposito comitato tecnico-scientifico denominato "Cassino80" ha programmato una ventina di cerimonie. Il programma delle manifestazioni è stato illustrato ieri dal sindaco Enzo Salera e dagli assessori Danilo Grossi e Maria Concetta Tamburrini. E il sindaco ha annunciato ufficialmente la presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella il prossimo 15 marzo a Cassino alle cerimonie commemorative per l'80° anniversario della distruzione della città nella seconda guerra mondiale. Saranno presenti gli ambasciatori dei dodici paesi che combatterono sul suolo Cassinate e ad ogni nazione sarà dedicata una giornata di ricordi e di visite sui luoghi delle battaglie e ai cimiteri militari di Polonia, di Germania e del Commonwealth.Il ricco programma prevede cerimonie, mostre, convegni, e la realizzazione di tre monumenti per ricordare quei nove mesi di guerra che provocarono distruzioni e morti di cittadini oltre che di militari. In viale Dante sarà installata la statua del generale polacco Anders, il conquistatore di Montecassino nel maggio 1944, in via Di Biasio una statua alle donne, che contribuirono alla ricostruzione della città, ed un monumento in piazzale della ferrovia a cura dei neozelandesi per ricordare il sacrificio dei soldati Maori che combatterono nell'esercito del Commonwealth.Il 15 febbraio una cerimonia religiosa all'abbazia di Montecassino in ricordo della distruzione del monastero da parte degli Alleati nel tentativo di respingere le truppe tedesche. Altra importante cerimonia si terrà il 18 maggio a Montecassino al sacrario militare dove riposano 1052 soldati polacchi che perirono durante quelle sanguinose battaglie. Qui è prevista la presenza del presidente della repubblica polacco Duda e del premier Tusk. E' stato realizzato anche un logo denominato "Cassino80" inserito nel programma delle manifestazioni. Rappresenta l'esplosione di una bomba con tutte le conseguenze letali. È stato ripreso dal monumento dello scultore Umberto Mastroianni installato sulla collina di Montecassino alto undici metri e largo sedici. E' un'opera monumentale composta da cento tonnellate di ferro. L'installazione risale al 1987. Ora l'opera sarà rivalorizzata con la costruzione di un'area di sosta con un percorso che partirà dalla Rocca Janula e sarà illuminata. Il sindaco ha anche annunciato che arriveranno tra marzo e maggio dalla Polonia treni speciali Varsavia-Cassino di 500 viaggiatori per partecipare alle cerimonie in onore del loro eroe nazionale il generale Anders. Finora sono stati sette i presidenti della repubblica che hanno partecipato alle cerimonie del 15 marzo che si svolgono in forma solenne ogni dieci anni.